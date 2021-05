Isola 15 | gli ascolti della diciottesima puntata

(Di martedì 18 maggio 2021) Sono disponibili i dati deglidell’15. Ieri sera, lunedì 17 maggio, è andata in onda lade L’dei Famosi, condotta da Ilary Blasi. La padrona di casa, affiancata dagli opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi e Elettra Lamborghini ha guidato una serata piena di colpi di scena. Abbiamo assistito al ritorno in studio dell’agguerritissimo Gilles Rocca, eliminato nelle scorse puntate. Ad avere la peggio nella nominationcontro Andrea Cerioli e Ignazio Moser è stato invece Roberto Ciufoli, che a sua volta a deciso di darsi una seconda chance su Playa Imboscadissima. Le naufraghe in solitaria, Francesca Lodo e Beatrice Marchetti non hanno accolto ...

IsolaDeiFamosi : Oggi la nostra @ElettraLambo compie gli anni! Auguri sweetheart ????? #Isola #elettralamborghini - MediasetPlay : Tutti contro tutti, la finale si avvicina e tutti gli equilibri sono oramai saltati: rivedi su Mediaset Infinity la…

... che minaccia di abbandonare lo studio de L'dei Famosi Ieri, lunedì 17 maggio 2021, è andata in onda una nuova scoppiettante puntata de L'dei Famosi . Traospiti in studio anche il ......Numeri altalenanti per il reality di Ilary Blasi. La serie di Rai1 con Greta Scarano e Simone Liberati chiude senza boom ...Il web ha accusato lo youtuber Awed di aver barato durante la prova leader de L'Isola dei Famosi. Ecco tutto ciò che è accaduto.