In viaggio con le canzoni di Franco Battiato (Di martedì 18 maggio 2021) La musica di Battiato, con sonorità provenienti da tutto il mondo, ci ha trasportato per mano nei luoghi più disparati del pianeta. Conosciamo i luoghi delle canzoni La musica, è vero, ci fa viaggiare: occhi chiusi, cuffie nelle orecchie e tanta immaginazione. Franco Battiato ha preso alla lettera questa qualità intrinseca delle note per creare L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 18 maggio 2021) La musica di, con sonorità provenienti da tutto il mondo, ci ha trasportato per mano nei luoghi più disparati del pianeta. Conosciamo i luoghi delleLa musica, è vero, ci fa viaggiare: occhi chiusi, cuffie nelle orecchie e tanta immaginazione.ha preso alla lettera questa qualità intrinseca delle note per creare L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

LoredanaBerte : Hai raggiunto Milva in cosí poco tempo, un’altra grandissima perdita per la musica. Buon viaggio Franco?? Oltre al… - Radio3tweet : Rimangono le sue parole e le sue canzoni, e con loro la testimonianza di una vita spesa a superarsi. Rimane l'invit… - RobyFacchinetti : Il mondo della musica ha perso un grande e impareggiabile artista: Franco #Battiato.La tua sensibilità artistica e… - gessolino01 : RT @LoredanaBerte: Hai raggiunto Milva in cosí poco tempo, un’altra grandissima perdita per la musica. Buon viaggio Franco?? Oltre al geni… - sonounafatinaaa : RT @LoredanaBerte: Hai raggiunto Milva in cosí poco tempo, un’altra grandissima perdita per la musica. Buon viaggio Franco?? Oltre al geni… -