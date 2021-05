EA lascerà Codemasters una certa indipendenza | come fatto con Respawn Entertainment – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Advertising

xbox_series : quello che mi auguravo tempo fa',non toccate i team di f1 e dirt o vengo a montreal e vi scanno -

Ultime Notizie dalla rete : lascerà Codemasters

Multiplayer.it

" Come abbiamo fatto con i ragazzi di Respawn , la nostra intenzione non è quella di impadronirci completamente di. L'idea non è di trasformarla semplicemente in un altro studio interno ..." Come abbiamo fatto con i ragazzi di Respawn , la nostra intenzione non è quella di impadronirci completamente di. L'idea non è di trasformarla semplicemente in un altro studio interno ...