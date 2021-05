Doc – Nelle tue mani: al via le riprese della seconda stagione (Di martedì 18 maggio 2021) Doc – Nelle tue mani: al via ieri le riprese per la seconda stagione della fiction di Rai1, campione d’ascolti con Luca Argentero Doc – Nelle tue mani tornerà presto su Rai1 con una serie di nuovi episodi, le cui riprese sono iniziate ieri. Tra conferme e new entry, la seconda stagione di uno dei fiori all’occhiello di Rai Fiction, potrebbe già arrivare entro la fine di quest’anno o la prossima primavera. A dare notizia delle riprese gli stessi attori, che hanno pubblicato nel pomeriggio di ieri foto e storie su Instagram mentre erano sul set. In primis, il protagonista, Luca Argentero, che si è mostrato con l’inconfondibile camice dello “smemorato” dottore Andrea Fanti. Nei ... Leggi su zon (Di martedì 18 maggio 2021) Doc –tue: al via ieri leper lafiction di Rai1, campione d’ascolti con Luca Argentero Doc –tuetornerà presto su Rai1 con una serie di nuovi episodi, le cuisono iniziate ieri. Tra conferme e new entry, ladi uno dei fiori all’occhiello di Rai Fiction, potrebbe già arrivare entro la fine di quest’anno o la prossima primavera. A dare notizia dellegli stessi attori, che hanno pubblicato nel pomeriggio di ieri foto e storie su Instagram mentre erano sul set. In primis, il protagonista, Luca Argentero, che si è mostrato con l’inconfondibile camice dello “smemorato” dottore Andrea Fanti. Nei ...

