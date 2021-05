Corsa salvezza: calendario, scontri diretti e criteri in caso di arrivo a pari punti. La Lazio si schianta sui pali, Benevento retrocesso (Di martedì 18 maggio 2021) Aggiornamento: il Torino ferma la Lazio sullo 0-0 e si salva con una giornata di anticipo. Ciro Immobile ha sbagliato un rigore a pochi minuti dalla fine. Lo scontro diretto tra granata e campani sarà dunque inutile. Il Benevento retrocede in Serie B. Come la lotta per la Champions League, anche la Corsa per la InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici Leggi su infobetting (Di martedì 18 maggio 2021) Aggiornamento: il Torino ferma lasullo 0-0 e si salva con una giornata di anticipo. Ciro Immobile ha sbagliato un rigore a pochi minuti dalla fine. Lo scontro diretto tra granata e campani sarà dunque inutile. Ilretrocede in Serie B. Come la lotta per la Champions League, anche laper la InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

