Chiellini: “La mia ultima con la Juve? Non ci penso, simili discorsi toglierebbero energie” (Di martedì 18 maggio 2021) Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara con l’Atalanta, il capitano della Juventus, Giorgio Chiellini, ha parlato in merito alla sua ultima possibile finale in bianconero. Queste le sue parole: “ultima finale per me con la Juve? Sono onesto, sono concentrato sulle singole gare, penso una cosa alla volta. Le altre valutazioni del caso le faremo a fine stagione, ora siamo troppo concentrati su queste sfide. Ci giochiamo un trofeo, ogni discorso toglie energie al pensare alla partita”. I tanti gol subiti nelle ultime partite? “Nelle ultime partite abbiamo subito troppo, ma la verità è che il calcio sta cambiando. Si sono alzati i gol presi in stagione e noi ne siamo l’esempio, ma fino a poche giornate fa eravamo una delle migliori difese. Domani dovremo ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 18 maggio 2021) Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara con l’Atalanta, il capitano dellantus, Giorgio, ha parlato in merito alla suapossibile finale in bianconero. Queste le sue parole: “finale per me con la? Sono onesto, sono concentrato sulle singole gare,una cosa alla volta. Le altre valutazioni del caso le faremo a fine stagione, ora siamo troppo concentrati su queste sfide. Ci giochiamo un trofeo, ogni discorso toglieal pensare alla partita”. I tanti gol subiti nelle ultime partite? “Nelle ultime partite abbiamo subito troppo, ma la verità è che il calcio sta cambiando. Si sono alzati i gol presi in stagione e noi ne siamo l’esempio, ma fino a poche giornate fa eravamo una delle migliori difese. Domani dovremo ...

