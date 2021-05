Chiellini | “Abbiamo voglia di vincere | di fermare la favola Atalanta”

(Di martedì 18 maggio 2021) Insieme a Pirlo, in conferenza stampa, alla vigilia della finale di Coppa Italia contro l’, c’era il capitano della Juventus, GiorgioCome sta la Juventus mentalmente? “Siamo pronti. Questa è una gara a sé, a prescindere dai risultati delle ultime gare. C’èdiun trofeo, non è mai scontato arrivare a certe sfide. Le ultime due vittorie ci hanno dato una spinta importante che ci fa ben sperare per il finale di campionato, ma ora siamo concentrati sulla gara di domani. Siamo qua coned entusiasmo, speriamo questo campo ci porti bene come successo con la Supercoppa”. Quali differenze rispetto alla Supercoppa? “Sono due squadre diverse. L’è fisica, dà ritmo, è più arrembante rispetto al Napoli. Sarà una gara simile a quella di Bergamo, una ...

La parola è passata poi a capitan: "Perché prendiamo tanti gol? Contro l'Atalantafatto due ottime partite a livello difensivo, anche se nelle ultime partitesubito troppo.