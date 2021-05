Chi è Emanuele Trevi? Età, carriera e vita privata dello scrittore (Di martedì 18 maggio 2021) Ecco chi è Emanuele Trevi – età – carriera e vita privata dello scrittore candidato al Premio Strega 2021 Emanuele Trevi è un noto scrittore, è candidato al premio Strega 2021. Lo scrittore è nato il 7 gennaio 1964 a Roma, il suo debutto nel mondo della narrativa risale al 2003 con la pubblicazione del libro I cani del nulla. Trevi è stato direttore creativo della Fazi editore. In passato ha curato una collana presso Quiritta editore, ha anche curato l’antologia scolastica Storie della vita edita da Zanichelli con Marco Lodoli. Tanti sono i premi e i riconoscimenti conquistati nel corso della sua lunga e stimata carriera. Ha vinto il Premio ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 18 maggio 2021) Ecco chi è– età –candidato al Premio Strega 2021è un noto, è candidato al premio Strega 2021. Loè nato il 7 gennaio 1964 a Roma, il suo debutto nel mondo della narrativa risale al 2003 con la pubblicazione del libro I cani del nulla.è stato direttore creativo della Fazi editore. In passato ha curato una collana presso Quiritta editore, ha anche curato l’antologia scolastica Storie dellaedita da Zanichelli con Marco Lodoli. Tanti sono i premi e i riconoscimenti conquistati nel corso della sua lunga e stimata. Ha vinto il Premio ...

