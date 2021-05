Calciomercato, spunta un indizio sul futuro di Kean (Di martedì 18 maggio 2021) Moise Kean è sicuramente tra i possibili obiettivi di Calciomercato della Juventus. L’attaccante attualmente in forza al PSG ha però svelato un indizio riguardante il suo futuro. Kean è ormai giunto al termine della sua stagione a Parigi, con l’attaccante azzurro che, in Francia in prestito dall’Everton, è destinato a ritornare in Inghilterra. La squadra guidata da Carlo Ancelotti non sembra però intenzionata a puntare sul giovane attaccante nemmeno nella prossima stagione, per cui resta da capire se l’azzurro classe 2000 giocherà ancora nel PSG o in un’altra squadra. Calciomercato, l’indizio di Kean Le pretendenti per l’attaccante non mancano di certo. L’azzurro si è reso protagonista, nel suo primo anno al PSG, di una buonissima stagione, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 18 maggio 2021) Moiseè sicuramente tra i possibili obiettivi didella Juventus. L’attaccante attualmente in forza al PSG ha però svelato unriguardante il suoè ormai giunto al termine della sua stagione a Parigi, con l’attaccante azzurro che, in Francia in prestito dall’Everton, è destinato a ritornare in Inghilterra. La squadra guidata da Carlo Ancelotti non sembra però intenzionata a puntare sul giovane attaccante nemmeno nella prossima stagione, per cui resta da capire se l’azzurro classe 2000 giocherà ancora nel PSG o in un’altra squadra., l’diLe pretendenti per l’attaccante non mancano di certo. L’azzurro si è reso protagonista, nel suo primo anno al PSG, di una buonissima stagione, ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato spunta Lazio, serve un difensore e spunta un giocatore in scadenza con l'Inter Commenta per primo Arrivano conferme in casa Lazio per Danilo D'Ambrosio . Nella giornata di ieri è cominciata a circolare la voce di un possibile interessamento per il difensore in scadenza con l' ...

Calciomercato Juventus: spunta un nuovo club per Dragusin Spread the love Il difensore centrale classe 2002 Radu Dragusin , in scadenza...

Calciomercato Milan: spunta Mkhitaryan Calciomercato.com Calciomercato Milan: spunta Mkhitaryan Tra i due, infatti, il rapporto non è idilliaco dai tempi del Manchester United. I rossoneri osservano con grande attenzione, come fa sapere Il Tempo Il trequartista della Roma non è sicuro di rimaner ...

Ascoli, ma quanto vale Sabiri? La cessione fa respirare le casse Grandi sforzi di Pulcinelli a gennaio: per il fantasista si possono chiedere 4 milioni. Lazio e altri club interessati ...

