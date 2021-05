Bper, Banca Popolare di Sondrio, Cdp e Sace insieme per la mobilità navale green (Di martedì 18 maggio 2021) (Adnkronos) - Bper Banca, in qualità di istituto organizzatore, Banca Popolare di Sondrio e Cdp, avvalendosi della Garanzia green di Sace, hanno supportato il Gruppo Fratelli Cosulich, attivo nei servizi di spedizione e logistica legati all'industria del trasporto marittimo, "finalizzando un contratto di finanziamento da 31,5 milioni di euro, a cui si aggiungono ulteriori risorse pari a 4,5 milioni di euro da parte della Commissione Europea". Le risorse - spiegano in una nota congiunta Bper Banca, Banca Popolare di Sondrio e Sace - saranno utilizzate per la "realizzazione di un mezzo navale che consentirà la distribuzione di gas naturale (Gnl) nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) (Adnkronos) -, in qualità di istituto organizzatore,die Cdp, avvalendosi della Garanziadi, hanno supportato il Gruppo Fratelli Cosulich, attivo nei servizi di spedizione e logistica legati all'industria del trasporto marittimo, "finalizzando un contratto di finanziamento da 31,5 milioni di euro, a cui si aggiungono ulteriori risorse pari a 4,5 milioni di euro da parte della Commissione Europea". Le risorse - spiegano in una nota congiuntadi- saranno utilizzate per la "realizzazione di un mezzoche consentirà la distribuzione di gas naturale (Gnl) nel ...

