Benevento retrocesso in Serie B, ufficiale dopo Lazio-Torino 0-0 (Di martedì 18 maggio 2021) Il Benevento è ufficialmente retrocesso in Serie B. La squadra sannita fa compagnia a Parma e Crotone e a una giornata dalla fine del campionato la matematica condanna i ragazzi di Inzaghi. Il Torino, in virtù del pareggio per 0-0 ottenuto in casa della Lazio, ha ora quattro punti di vantaggio sui campani, incolmabile nell’ultima giornata di Serie A. La squadra giallorossa dunque apprende di aver terminato la stagione nel modo più triste mentre si trovava davanti alla tv a tifare per i biancocelesti. Diventa dunque inutile proprio Torino-Benevento dell’ultimo turno. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 18 maggio 2021) Ilè ufficialmenteinB. La squadra sannita fa compagnia a Parma e Crotone e a una giornata dalla fine del campionato la matematica condanna i ragazzi di Inzaghi. Il, in virtù del pareggio per 0-0 ottenuto in casa della, ha ora quattro punti di vantaggio sui campani, incolmabile nell’ultima giornata diA. La squadra giallorossa dunque apprende di aver terminato la stagione nel modo più triste mentre si trovava davanti alla tv a tifare per i biancocelesti. Diventa dunque inutile propriodell’ultimo turno. SportFace.

