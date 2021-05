Adesso serve un generale Figliuolo anche per le politiche attive del lavoro (Di martedì 18 maggio 2021) Il ministro del lavoro ha finalmente deciso di commissariare l’Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro. Dopo uno stallo di circa due anni e numerosi tentativi di rimuovere il presidente in carica, ora c’è da chiedersi cosa ne sarà di questa agenzia che, nata sotto il Governo Renzi con il Jobs Act, avrebbe dovuto rifondare l’organizzazione delle politiche del lavoro in senso neo-centralista. Ma si può dire fin d’ora con certezza che il nuovo commissario avrà un compito impegnativo e importantissimo da svolgere: occorrerà che in questo campo accada qualche cosa di analogo a quanto il Governo Draghi sta riuscendo a realizzare per la campagna di vaccinazione di massa. Tutti sanno che l’Anpal è morta, in realtà, il giorno dopo la sconfitta del referendum costituzionale del ... Leggi su linkiesta (Di martedì 18 maggio 2021) Il ministro delha finalmente deciso di commissariare l’Agenzia Nazionale per ledel. Dopo uno stallo di circa due anni e numerosi tentativi di rimuovere il presidente in carica, ora c’è da chiedersi cosa ne sarà di questa agenzia che, nata sotto il Governo Renzi con il Jobs Act, avrebbe dovuto rifondare l’organizzazione delledelin senso neo-centralista. Ma si può dire fin d’ora con certezza che il nuovo commissario avrà un compito impegnativo e importantissimo da svolgere: occorrerà che in questo campo accada qualche cosa di analogo a quanto il Governo Draghi sta riuscendo a realizzare per la campagna di vaccinazione di massa. Tutti sanno che l’Anpal è morta, in realtà, il giorno dopo la sconfitta del referendum costituzionale del ...

Advertising

chetempochefa : “Se adesso serve una legge per contrastare le discriminazioni,è proprio perché è mancata una cultura su questi argo… - BortoneMauro : RT @LecceSette: Gara sottotono del Lecce, il Venezia passa: adesso serve carattere - zuxwalls : RT @shaadr_: io prima di scaricare twitter: ma che è sta app? a che cazzo serve? ma come si usa? ceh dai ma chi usa twitter? i vecchi? io a… - seokyunnie_ : ...ero così abituata a non avere nessuno con cui parlare che mi dimentico che in realtà adesso non è più così...e m… - sixofbrides : @supertramp8931 scusa ho letto solo adesso... ti serve ancora? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Adesso serve Il Fisco ora controllerà tutto: chi sono i primi a rischio Il machine learning è un nome nato adesso, è un linguaggio di programmazione che viene utilizzato ... " Ci sono normative la cui applicazione è ormai superata dalla tecnologia e su cui serve un ...

Beatrice Marchetti a rischio?/ L'arrivo di un nuovo naufrago... ... la modella si è chiusa nel suo percorso solitario prima in compagnia di un diario e adesso con l'... soprattutto, ha un sapore ben diverso da quello che si può comprare in pescheria perché serve per ...

Lazio-Torino, Nicola: "Dosato male le energie, ora serve serenità" Sky Sport Gara sottotono del Lecce, il Venezia passa: adesso serve carattere Un Lecce spuntato e impaurito esce sconfitto dal Venezia nel primo round delle semifinali playoff. Padroni di casa apparsi più in palla dei giallorossi per larghi tratti di gara. Nulla ancora di compr ...

Che fine hanno fatto i No vax? Adesso puntano anche alle elezioni Al centro del programma del partito 3V, che intende presentarsi alle prossime elezioni amministrative e politiche, c'è il no all'obbligo vaccinale, al green pass, alla didattica a distanza. La manifes ...

Il machine learning è un nome nato, è un linguaggio di programmazione che viene utilizzato ... " Ci sono normative la cui applicazione è ormai superata dalla tecnologia e su cuiun ...... la modella si è chiusa nel suo percorso solitario prima in compagnia di un diario econ l'... soprattutto, ha un sapore ben diverso da quello che si può comprare in pescheria perchéper ...Un Lecce spuntato e impaurito esce sconfitto dal Venezia nel primo round delle semifinali playoff. Padroni di casa apparsi più in palla dei giallorossi per larghi tratti di gara. Nulla ancora di compr ...Al centro del programma del partito 3V, che intende presentarsi alle prossime elezioni amministrative e politiche, c'è il no all'obbligo vaccinale, al green pass, alla didattica a distanza. La manifes ...