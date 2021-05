Verbali Amara, Ardita a La7: “Il ‘corvo’ è la Contrafatto? Stento a crederci. Busta a Di Matteo strategia per metterci in difficoltà” (Di lunedì 17 maggio 2021) “Stento a credere che Marcella Contrafatto possa aver partecipato ad un’azione del genere“. Così Sebastiano Ardita, magistrato e consigliere del Csm, ospite di ‘Non è l’Arena‘, alla domanda se possa essere stata la funzionaria Marcella Contrafatto a far recapitare i Verbali dell’avvocato Amara ai giornalisti. Ardita racconta quindi un aneddoto su Contrafatto: “Siamo nel Natale che precede il lockdown, bussano alla mia porta nell’ufficio del Consiglio: era la signora Contrafatto, aveva in mano un oggettino di cristallo che le avevo regalato, mi guarda con gli occhi lucidi dicendo ‘dottore lei è l’unico consigliere che mi ha pensato, io questo non lo dimenticherò’. Per questo e anche per altre ragioni che non sto qui a raccontare, io ho ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) “a credere che Marcellapossa aver partecipato ad un’azione del genere“. Così Sebastiano, magistrato e consigliere del Csm, ospite di ‘Non è l’Arena‘, alla domanda se possa essere stata la funzionaria Marcellaa far recapitare idell’avvocatoai giornalisti.racconta quindi un aneddoto su: “Siamo nel Natale che precede il lockdown, bussano alla mia porta nell’ufficio del Consiglio: era la signora, aveva in mano un oggettino di cristallo che le avevo regalato, mi guarda con gli occhi lucidi dicendo ‘dottore lei è l’unico consigliere che mi ha pensato, io questo non lo dimenticherò’. Per questo e anche per altre ragioni che non sto qui a raccontare, io ho ...

