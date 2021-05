Tregua Usa-Ue su acciaio e alluminio. Cina avvisata… (Di lunedì 17 maggio 2021) Secondo la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen la Tregua su Boeing-Airbus di inizio marzo rappresentava il “simbolo di un nuovo inizio” verso una Pax Atlantica. Oggi quella su acciaio e alluminio sembra confermare gli sforzi da entrambe le sponde dell’Atlantico, che presto potrebbero allargarsi alle Big Tech, seguendo la spinta americana per una coalizione di democrazie che sappia far fronte all’ascesa della Cina e alla sempre presente sfida posta dalla Russia. L’Unione europea ha deciso di non aumentare i dazi già imposti sui prodotti americani in risposta a quelli a stelle e strisce su acciaio e alluminio europei decisi nel 2018 da Donald Trump. Non si tratta della sospensione reciproca delle tariffe, a più riprese chiesta dall’Unione europea, ma la scelta segue ... Leggi su formiche (Di lunedì 17 maggio 2021) Secondo la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen lasu Boeing-Airbus di inizio marzo rappresentava il “simbolo di un nuovo inizio” verso una Pax Atlantica. Oggi quella susembra confermare gli sforzi da entrambe le sponde dell’Atlantico, che presto potrebbero allargarsi alle Big Tech, seguendo la spinta americana per una coalizione di democrazie che sappia far fronte all’ascesa dellae alla sempre presente sfida posta dalla Russia. L’Unione europea ha deciso di non aumentare i dazi già imposti sui prodotti americani in risposta a quelli a stelle e strisce sueuropei decisi nel 2018 da Donald Trump. Non si tratta della sospensione reciproca delle tariffe, a più riprese chiesta dall’Unione europea, ma la scelta segue ...

