Tamponi FVG. 17 maggio 2021 (Di martedì 18 maggio 2021) 17 maggio: in Friuli Venezia Giulia su 1.216 Tamponi molecolari sono stati rilevati 15 nuovi contagi con una percentuale di positività dell'1,23%. Sono inoltre 361 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali è stato rilevato un caso (0,28%). Nella giornata odierna non si registra alcun decesso, i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 15 mentre restano 72 quelli in altri reparti. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.768, con la seguente suddivisione territoriale: 806 a Trieste, 1.999 a Udine, 672 a Pordenone e 291 a Gorizia. I totalmente guariti sono 91.426 e le persone in isolamento oggi scendono a 5.621. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 106.521 persone con la seguente suddivisione territoriale:

TgrRai : RT @TgrRaiFVG: In FVG 16 casi rilevati su un totale di 1577 tamponi, tasso positività a 1,01%. In terapia intensiva 15 degenti. https://t.c… - TgrRaiFVG : In FVG 16 casi rilevati su un totale di 1577 tamponi, tasso positività a 1,01%. In terapia intensiva 15 degenti. - profcrispi : RT @Riccardi_FVG: ??#Covid: oggi non si registrano decessi in #Fvg ?? Su 1.216 tamponi molecolari sono stati rilevati 15 nuovi contagi con… - Riccardi_FVG : ??#Covid: oggi non si registrano decessi in #Fvg ?? Su 1.216 tamponi molecolari sono stati rilevati 15 nuovi contag… - infoitinterno : Covid, in Fvg oggi 31 casi su 3425 tamponi e nessun decesso -