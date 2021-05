Sì | sono un chiagnazzaro Sono in ballo 50 milioni e non sono tranquillo col Verona

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 17 maggio 2021) Caro direttore, se preferisci lo anticipo:un. Però motivo le lacrime. Parto dal 2012, ma sarò sintetico. L’11 agosto di quell’anno ero in viaggio con moglie e figlio (all’epoca ancora non si rifiutava di venire con noi) e mi fermai in sosta a Pisa. Scelsi un ristorante che consentiva di assistere, davanti alla tv, alla sfida di supercoppa Juventus Napoli. Quella di Pandev espulso per la bestemmia in macedone, ma non aggiungo altro. Su questo sito siamo tutti informati dei fatti. Litigai col ristoratore, lasciai l’albergo inviando una pec di protesta e non mi addebitarono il costo della stanza. Ancora oggi mi vergogno perché – lo dico dopo nove anni – costrinsi alla vergogna i miei familiari. Come l’incredibile Hulk, mi trasformai, stracciando gli abiti e feci paura a chiunque provasse a interloquire ...