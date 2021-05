Relatech | accordo pluriennale con ITSRIGHT per 1 | 8 milioni

(Di lunedì 17 maggio 2021) (Teleborsa) –, Digital Enabler Solution Knowledge (D.E.S.K.) Company e PMI innovativa, completate le analisi tecniche e condiviso il piano di fattibilità, ha raggiunto un’intesa sui termini essenziali di un(12 anni), per un importo complessivo stimato di circa 1,8relativo a un progetto di innovazione digitale con, importante società italiana indipendente di collecting, che opera in Italia e nel mondo, nel mercato dei diritti degli artisti interpreti esecutori e dei produttori discografici. L’prevede l’implementazione di una soluzione integrata per: l’evoluzione della piattaforma di rights management; la creazione di un portale per il deposito delle opere; la digitalizzazione della fase di acquisizione mandati. Il progetto – spiega ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Relatech accordo

Teleborsa

entra, così, da protagonista nel mercato delle soluzioni per la gestione dei diritti grazie ad una verticalizzazione completa su tutti i moduli della piattaforma RePlatform, con un...Nell'ambito dell'stipulato ai fini dell'operazione i soci venditori di Dialog (non parti correlate di) hanno assunto uno specifico impegno di lock - up in relazione alle azioni ...Relatech ha sottoscritto l’accordo vincolante finalizzato all’acquisizione, in una prima fase, del 60% del capitale sociale di Dialog Sistemi, società che offre soluzioni nel settore del business perf ...(Teleborsa) – Relatech, quotata su AIM Italia e operante nel settore della digital transformation delle imprese, ha annunciato di aver sottoscritto un accordo vincolante per ...