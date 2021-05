Prima regata zonale Campionato O’pen Skiff

Leggi su tarantinitime

(Di lunedì 17 maggio 2021) Finisce con un importante risultato per gli atleti di Ondabuena, la, svoltasi ieri nella rada di Mar Grande, valevole per ilnazionale didi vela. Il circolo velico tarantino porta a casa i podi più alti per la categoria Under 17 e quella Under 13 prime (nati 2011-2012), con l’oro conquistato rispettivamente da Alessandro Guernieri, già campione nazionale di categoria, e l’esordiente Alessandro Convertino. Va al Circolo velico Azimuth, invece il primo posto per gli Under 13, con l’atleta Giada Bavaro. Si tratta di unaimportante conferma che proviene dal nostro vivaio di giovanissimi – ha detto l’allenatore Gianfranco Muolo – che ci lascia ben sperare rispetto al futuro e i traguardi nazionali e internazionali ...