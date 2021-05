Pensioni: ecco quanto si perde andando in pensione uno, duo o più anni prima (Di lunedì 17 maggio 2021) Una delle cose che maggiormente si contestano al sistema previdenziale italiano e alla legge Fornero su cui tutto è impostato è senza dubbio il fatto che in Italia si va in pensione troppo tardi. L'età di uscita per la pensione di vecchiaia è a 67 anni, e per i contributivi puri se non si centrano determinati requisiti di importo delle Pensioni, tutto slitta a 71 anni. Non sono poche però le misure che permettono di anticipare le uscite, e questo determina una età media di pensionamento ben al di sotto delle venerande età prima citate. Resta il fatto che il sogno di molti lavoratori è quello di riuscire ad anticipare la quiescenza. Tutti i ragionamenti che si fanno da anni relativamente alla riforma delle Pensioni che dovrebbe prevedere flessibilità ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 17 maggio 2021) Una delle cose che maggiormente si contestano al sistema previdenziale italiano e alla legge Fornero su cui tutto è impostato è senza dubbio il fatto che in Italia si va introppo tardi. L'età di uscita per ladi vecchiaia è a 67, e per i contributivi puri se non si centrano determinati requisiti di importo delle, tutto slitta a 71. Non sono poche però le misure che permettono di anticipare le uscite, e questo determina una età media di pensionamento ben al di sotto delle venerande etàcitate. Resta il fatto che il sogno di molti lavoratori è quello di riuscire ad anticipare la quiescenza. Tutti i ragionamenti che si fanno darelativamente alla riforma delleche dovrebbe prevedere flessibilità ...

