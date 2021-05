Passa il Giro d'Italia, ma a Rieti passaggio a livello chiuso: ciclisti in fuga fermi ad aspettare il treno (Di lunedì 17 maggio 2021) Il Giro d'Italia è Passato a Rieti , nella decima tappa, da L'Aquila a Foligno. E a Rieti si è fermato in maniera...imbarazzante. Infatti entrando a Rieti, c'è stato un imprevisto: il Passaggio a ... Leggi su leggo (Di lunedì 17 maggio 2021) Ild'to a, nella decima tappa, da L'Aquila a Foligno. E asi è fermato in maniera...imbarazzante. Infatti entrando a, c'è stato un imprevisto: ilggio a ...

Advertising

RaiSport : #Giro ?? 10ª tappa Dopo una combattuta volata, #Narvaez passa per primo al traguardo volante di Campello sul Clitun… - eskimo7dm23 : @ZZiliani resta una domanda: come funziona la mente umana, che nel giro di neanche 24h passa nel giudicare un azion… - michyninna : @MiriEchelon Sono riuscita a passare ?? che quando sono passata io partiva allora da L'Aquila ma ora ho preso un per… - Rietilife : IL VIDEO - Giro d'Italia, giù le sbarre: passa il treno. E il gruppo in fuga si ferma a Villa Reatina -… - Rietilife : La decima tappa del Giro d'Italia passa per Rieti: la città applaude. Che chance per i velocisti | FOTO -… -