Panico in Galleria Umberto, mega rissa con tavolini: "Welcome to favelas" (VIDEO)

Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – Panico in Galleria Umberto I ieri pomeriggio con una mega rissa con tanto di tavolini volanti intorno alle 18:30. Si è trattata di una consueta lite di ragazzini finita molto male. Queste le parole di una commerciante della Galleria: "Erano circa le 18 e 30 quando abbiamo sentito un rumore sordo, come un boato, abbiamo pensato a dei colpi di pistola invece era il suono dei tavolini che venivano ribaltati. Era scoppiata una rissa all'esterno del McDonald's tra due 'bande' rivali di ragazzini, sembra per questioni 'sentimentali', almeno sono queste le voci che hanno cominciato a circolare subito dopo. È stata davvero una scena terribile, il tutto è durato circa una decina di minuti e più passava ...

