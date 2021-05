Orlando “Salvini non vuole le riforme? Scherza col fuoco” (Di lunedì 17 maggio 2021) MILANO (ITALPRESS) – “Ci eravamo spiegati male, io avevo capito che questo governo serviva a fare le riforme”. Lo ha detto il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, incontrando la stampa a Milano, riguardo all’affermazione del leader della Lega Matteo Salvini per il quale il governo Draghi non deve riformare giustizia e fisco. “L’Europa – ha continuato – ci ha dato delle risorse per farle e probabilmente dobbiamo un pò chiarirci, perchè mettere a repentaglio 200 miliardi che sono arrivati perchè oggi si dice che non si vogliono più fare le riforme, credo che sia Scherzare con il fuoco e con il destino degli italiani”. Alla domanda dei cronisti seSalvini debba ritirare i propri ministri dall’esecutivo, Orlando ha risposto: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 17 maggio 2021) MILANO (ITALPRESS) – “Ci eravamo spiegati male, io avevo capito che questo governo serviva a fare le”. Lo ha detto il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea, incontrando la stampa a Milano, riguardo all’affermazione del leader della Lega Matteoper il quale il governo Draghi non deve riformare giustizia e fisco. “L’Europa – ha continuato – ci ha dato delle risorse per farle e probabilmente dobbiamo un pò chiarirci, perchè mettere a repentaglio 200 miliardi che sono arrivati perchè oggi si dice che non si vogliono più fare le, credo che siare con ile con il destino degli italiani”. Alla domanda dei cronisti sedebba ritirare i propri ministri dall’esecutivo,ha risposto: ...

