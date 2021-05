Migranti, chiesti 7 anni e 11 mesi per Mimmo Lucano (Di lunedì 17 maggio 2021) E’ in corso il processo nei confronti di Mimmo Lucano. Il pm ha chiesto 7 anni e 11 mesi per l’ex sindaco di Riace. LOCRI (REGGIO CALABRIA) – E’ in corso il processo nei confronti di Mimmo Lucano. Il pubblico ministero, come riportato dal Corriere della Sera, ha chiesto 7 anni e 11 mesi per l’ex sindaco di Riace, accusato di associazione a delinquere, abuso d’ufficio, truffa, concussione, peculato, turbativa d’asta, falsità ideologica e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Lucano: “Vogliono distruggere un ideale politico” La richiesta è stata duramente criticata da Mimmo Lucano. “Vogliono distruggere un ideale politico – ha detto – non è un caso che comincia tutto nel 2016 quando ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 17 maggio 2021) E’ in corso il processo nei confronti di. Il pm ha chiesto 7e 11per l’ex sindaco di Riace. LOCRI (REGGIO CALABRIA) – E’ in corso il processo nei confronti di. Il pubblico ministero, come riportato dal Corriere della Sera, ha chiesto 7e 11per l’ex sindaco di Riace, accusato di associazione a delinquere, abuso d’ufficio, truffa, concussione, peculato, turbativa d’asta, falsità ideologica e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.: “Vogliono distruggere un ideale politico” La richiesta è stata duramente criticata da. “Vogliono distruggere un ideale politico – ha detto – non è un caso che comincia tutto nel 2016 quando ...

