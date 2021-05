Ludovico Tersigni nuovo conduttore di X Factor (Di lunedì 17 maggio 2021) Ludovico Tersigni Sky ha trovato la quadra per il dopo Cattelan a X Factor 2021. Lo show ha deciso di puntare su un volto nuovo e inedito: quello del 25enne Ludovico Tersigni. Secondo Dagospia, sarà il giovane attore romano il conduttore della quindicesima edizione del talent show, ai nastri di partenza con la fase casting, in onda da settembre su SkyUno. Tersigni ha avuto finora esperienze unicamente sui set di film e serie televisive. Nipote di Zoro, il conduttore di Propaganda Live su La7, esordisce sul grande schermo nel 2014, diretto proprio dallo zio in Arance & martello, film presentato alla 71° Mostra del Cinema di Venezia. Viene così arruolato da Gabriele Muccino in L’estate addosso e debutta nella fiction Rai, ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 17 maggio 2021)Sky ha trovato la quadra per il dopo Cattelan a X2021. Lo show ha deciso di puntare su un voltoe inedito: quello del 25enne. Secondo Dagospia, sarà il giovane attore romano ildella quindicesima edizione del talent show, ai nastri di partenza con la fase casting, in onda da settembre su SkyUno.ha avuto finora esperienze unicamente sui set di film e serie televisive. Nipote di Zoro, ildi Propaganda Live su La7, esordisce sul grande schermo nel 2014, diretto proprio dallo zio in Arance & martello, film presentato alla 71° Mostra del Cinema di Venezia. Viene così arruolato da Gabriele Muccino in L’estate addosso e debutta nella fiction Rai, ...

