Ludovico Tersigni, conosciamo meglio il nuovo conduttore di X Factor (Di lunedì 17 maggio 2021) Ludovico Tersigni è un attore italiano di 25 anni, famoso per il ruolo di Giovanni Garau nella serie Skam Italia. Nel maggio 2021 è stato annunciato come nuovo conduttore di X Factor, in sostituzione di Alessandro Cattelan, dopo l'addio dello storico presentatore del talent nell'ultima edizione. Ma conosciamo meglio chi è Ludovico Tersigni: dalla biografia alla carriera da attore, passando per la fidanzata e il suo profilo Instagram. Biografia di Ludovico Tersigni Ludovico Tersigni è nato l'8 agosto 1995 a Roma. Fin da adolescente si concentra sulle passioni più grandi della sua vita: la musica e la recitazione. Oltre a frequentare numerosi corsi di teatro e studiare ...

