Le mani di Schiattarella | perché il regista è sul banco degli imputati

Benevento – Agita le braccia, i palmi rivolti verso il prato. "Calma". Mancano poco più di venti minuti alla fine di Benevento-Crotone e Pasqualedecide di chiuderla qui. Rimprovera un compagno dopo l'altro, non gli va bene un'opinione – che sia una – diversa dalla sua. Uno sguardo a Inzaghi – con cui pure aveva battibeccato poco prima -, un cenno d'intesa, e poi spegne il motore. Da questo momento la partita passa in consegna al Crotone, una squadra in dieci da un'eternità e da un'eternità già retrocessa. Del due a zero non importa più a nessuno, si batte in ritirata confidando in passaggi sterili, si lascia la dispensa incustodita col barattolo di marmellata in bella mostra. Difficile resistere, anche per chi sulla carta, ma solo su quella, non dovrebbe avere fame. In uno scenario simile il predatore Simy va a nozze, ...