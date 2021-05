Inter - Lautaro | prove di rinnovo Tutto nasce da una telefonata

Advertising

pisto_gol : SuperMoviola Juve-Inter 2^t 64’ gol a gioco fermo di Lautaro : fischiato fallo di Lukaku su Chiellini inesistente - Inter : ???? | RRRRRR..... RRRRRR... RRRROOOMEEELUUUU!!! 35' - Ancora un rigore segnalato dal VAR, stavolta per l'intervento… - pisto_gol : SuperMoviola Juve-Inter 1^T 34’De Ligt da dietro colpisce Lautaro : contatto involontario ma punibile ( come già s… - Gazzetta_it : #Lautaro e #Inter prove di rinnovo - salvo_costadura : @a_velha_senhora @massimozampini @juventusfcpt Un gol annullato all' Inter ( e poi dato al VAR ) un rigore inesiste… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Lautaro

Sky Sport

Una telefonata non risolve i problemi. Ma può migliorare gli umori. L'ha aperto il dialogo suMartinez anche con il nuovo agente, Alejandro Camano. Non si può andare oltre, per il momento. Ma il segnale va catalogato come positivo, nell'ottica del rinnovo ...Una telefonata per riaprire il dialogo sul futuro. L'Martinez si sono dati un segnale sul rinnovo , stando alle indiscrezioni odierne de La Gazzetta dello Sport . 'Se fosse una partita di calcio, potremmo dire che l'ha cominciato ...Alessio AgnelliInter: la settimana dei fondi, poi il summit della verità Conte-Zhang. Entro il weekend, molto probabilmente, al più tardi agli inizi della prossima settimana, in tempo utile ...Una telefonata per riaprire il dialogo sul futuro. L'Inter e Lautaro Martinez si sono dati un segnale sul rinnovo, stando alle indiscrezioni odierne de La Gazzetta dello Sport.