Greta Scarano | sapete chi è il suo ex fidanzato?

Greta Scarano è una prolifica attrice italiana che a dispetto della giovane età (non ha ancora 35 anni) ha già preso parte a numerose produzioni televisive di un certo livello: una di queste, Chiamami ancora amore, dove è protagonista nei panni di Anna Santi. Greta Scarano è stata a lungo fidanzata con il "collega" Michele Alhaique. Nato a Roma ma di origini libanesi, il 31 dicembre 1979, nei primi anni 2000 frequenta la Scuola nazionale di cinema del Centro sperimentale di cinematografia e dopo aver preso parte a diversi cortometraggi, debutta pochi anni dopo sia al cinema che in televisione come attore, in Le rose del deserto e prende parte nel corso del tempo anche a diverse serie tv come Camera Cafè, dove interpreta lo stagista Roberto. Debutta come regista nel 2014 con il film Senza nessuna pietà e Solo.

