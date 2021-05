Estate 2021 e green pass: si può ottenere con una sola dose di vaccino? Le regole (Di lunedì 17 maggio 2021) Mesi chiusi in casa, attività sul lastrico e spostamenti ‘congelati’. E’ questo quello che abbiamo vissuto per mesi, anche se ora l’Italia lentamente sta ripartendo. Complice la campagna vaccinale che sta accelerando, il Paese sta cercando di “conquistarsi” quella normalità di sempre che sembrava perduta. In vista dell’Estate, l’obiettivo è quello di far ripartire il turismo. Il Governo ha messo a punto un certificato, un pass per viaggiare in quei territori che sono di “colore diverso“, a patto che vengano rispettati degli elementi. LEGGI QUI TUTTE LE FAQ SUL green pass Il green pass Il green pass sarà il certificato che consentirà di viaggiare in sicurezza e serenità: “per certificazione verde si intende una certificazione comprovante uno dei ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 17 maggio 2021) Mesi chiusi in casa, attività sul lastrico e spostamenti ‘congelati’. E’ questo quello che abbiamo vissuto per mesi, anche se ora l’Italia lentamente sta ripartendo. Complice la campagna vaccinale che sta accelerando, il Paese sta cercando di “conquistarsi” quella normalità di sempre che sembrava perduta. In vista dell’, l’obiettivo è quello di far ripartire il turismo. Il Governo ha messo a punto un certificato, unper viaggiare in quei territori che sono di “colore diverso“, a patto che vengano rispettati degli elementi. LEGGI QUI TUTTE LE FAQ SULIlIlsarà il certificato che consentirà di viaggiare in sicurezza e serenità: “per certificazione verde si intende una certificazione comprovante uno dei ...

