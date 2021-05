"Draghi o Salvini?". Riaperture, Sallusti spiazza la Gruber: "Il vero vincitore è un altro" (Di lunedì 17 maggio 2021) Il decreto Riaperture è stato approvato all'unanimità dal Consiglio dei ministri e dovrebbe essere pubblicato entro domani sulla Gazzetta Ufficiale, una volta che arriverà la firma di Sergio Mattarella. Stavolta Mario Draghi è riuscito a mettere tutti d'accordo su Riaperture e coprifuoco, anche se la Lega ha provato a far sì che la proroga del coprifuoco a mezzanotte si concretizzasse subito. Intervenuto a Otto e Mezzo - la trasmissione di La7 condotta da Lilli Gruber - Alessandro Sallusti ha commentato quanto accaduto oggi a Palazzo Chigi, dove è stato trovato un compromesso tra la linea aperturista e quella della prudenza. “Ci sono due vincitori”, ha esordito il direttore di Libero, che poi ha spiegato: “Il primo è il vaccino, che ha messo tutti d'accordo perché sta dando i suoi effetti. ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) Il decretoè stato approvato all'unanimità dal Consiglio dei ministri e dovrebbe essere pubblicato entro domani sulla Gazzetta Ufficiale, una volta che arriverà la firma di Sergio Mattarella. Stavolta Marioè riuscito a mettere tutti d'accordo sue coprifuoco, anche se la Lega ha provato a far sì che la proroga del coprifuoco a mezzanotte si concretizzasse subito. Intervenuto a Otto e Mezzo - la trasmissione di La7 condotta da Lilli- Alessandroha commentato quanto accaduto oggi a Palazzo Chigi, dove è stato trovato un compromesso tra la linea aperturista e quella della prudenza. “Ci sono due vincitori”, ha esordito il direttore di Libero, che poi ha spiegato: “Il primo è il vaccino, che ha messo tutti d'accordo perché sta dando i suoi effetti. ...

Advertising

fattoquotidiano : IMMOBILISMO Il Parlamento non esiste più: passacarte ai decreti Draghi [di Giacomo Salvini] - marcodimaio : Il Governo deciderà nuove aperture e riduzioni delle limitazioni grazie al cambio di passo impresso dalla gestione… - LegaSalvini : ??#Salvini: “Letta e Grillo vogliono la Lega fuori dal governo per approvare Ius Soli, Ddl Zan e patrimoniale? Pove… - EstraneoL : @giubileif Se per destra si intende salvini che per sua ammissione è il miglior alleato di draghi, quindi il maggio… - infoitinterno : Riaperture, Draghi e Salvini accelerano: ribaltati i parametri, cosa cambia già da domani -