Dl riaperture: la proposta di Draghi: coprifuoco alle 23 da subito, abolito dal 21 giugno (Di lunedì 17 maggio 2021) Accordo unanime nella riunione della Cabina di regia sulla gestione della nuova fase della pandemia, nel corso del Consiglio dei ministri verrà dato l'ok al nuovo decreto Leggi su rainews (Di lunedì 17 maggio 2021) Accordo unanime nella riunione della Cabina di regia sulla gestione della nuova fase della pandemia, nel corso del Consiglio dei ministri verrà dato l'ok al nuovo decreto

Advertising

Radio1Rai : ?? #Riaperture La proposta di #Draghi alla cabina di regia: ora #coprifuoco alle 23, dal 7 giugno alle 24, dal 21 gi… - FratellidItalia : Mozione 'Libertà e riaperture' di FDI chiedeva: #BastaCoprifuoco, basta obbligo mascherine all’aperto, togliere i d… - cocchi2a : RT @Virus1979C: Il decreto al momento in vigore prevede la riaperture delle palestre dal 1 giugno. La proposta del governo è di anticipare… - Virus1979C : Il decreto al momento in vigore prevede la riaperture delle palestre dal 1 giugno. La proposta del governo è di ant… - ultimoranet : #Riaperture, ok della cabina di regia alla proposta di Draghi sul coprifuoco (alle 23 da subito, alle 24 dal 7 giug… -