DayDreamer, anticipazioni oggi 17 maggio: Can comincia a ricordare? (Di lunedì 17 maggio 2021) anticipazioni della puntata di lunedì 17 maggio di DayDreamer –Le Ali del Sogno. Can e Sanem hanno trascorso una notte romantica su un isolotto deserto. E, una volta sveglio, il Divit comincerà ad avere qualche ricordo del passato. Riuscirà il fotografo a recuperare la memoria e ricordare la storia d’amore con la scrittrice? DayDreamer va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì dalle 16.30. Vediamo le Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 17 maggio 2021)della puntata di lunedì 17di–Le Ali del Sogno. Can e Sanem hanno trascorso una notte romantica su un isolotto deserto. E, una volta sveglio, il Divit comincerà ad avere qualche ricordo del passato. Riuscirà il fotografo a recuperare la memoria ela storia d’amore con la scrittrice?va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì dalle 16.30. Vediamo le Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Novella_2000 : Anticipazioni Daydreamer dal 17 al 21 maggio: in Can riaffiorano i ricordi - zazoomblog : Beautiful Una vita e DayDreamer: anticipazioni oggi 17 maggio - #Beautiful #DayDreamer: #anticipazioni - cinemaniaco_fb : ?????????????? Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 17 maggio 2021: riaffiorano i ricordi di Can… - tuttopuntotv : DayDreamer, anticipazioni 16-21 maggio: Can comincia a ricordare #daydreamer #anticipazioni - cristiana2c : RT @MariaCr78401813: Buona domenica !!! Anticipazioni puntata di domani lunedì ?? #DayDreamer #demetOzdemir #CanYaman -