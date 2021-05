Covid, 3.455 positivi, 140 vittime. Il tasso di positività è del 2,9% (Di lunedì 17 maggio 2021) Sono 3.455 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.753 . Sono invece 140 le vittime in un giorno, 93 ieri. Sono 118.924 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 202.573. Il tasso di positività è del 2,9%, stabile rispetto al 2,8% di ieri. Sono 1.754 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, in calo di 25 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 69 (ieri 60).Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 12.024 persone, 110 meno di ieri. In totale i casi dall’inizio ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 17 maggio 2021) Sono 3.455 ial test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.753 . Sono invece 140 lein un giorno, 93 ieri. Sono 118.924 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 202.573. Ildità è del 2,9%, stabile rispetto al 2,8% di ieri. Sono 1.754 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per ilin Italia, in calo di 25 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 69 (ieri 60).Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 12.024 persone, 110 meno di ieri. In totale i casi dall’inizio ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia 3.455 nuovi casi su 118.924 tamponi e altri 140 morti #covid - TgLa7 : #Covid: oggi in Italia 3.455 nuovi casi e 140 #decessi - GiaPettinelli : Covid: Sono 3.455 i positivi in Italia nelle ultime 24 ore (ieri 5.753). Sono invece 140 le vittime in un giorno, 9… - aitaliamoci : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, in Italia 3.455 nuovi casi su 118.924 tamponi e altri 140 morti #covid - _DAGOSPIA_ : E' ARRIVATO IL BOLLETTINO - OGGI 3.455 CASI E 140 MORTI, CHIUDONO MOLTI REPARTI COVID STRAORDINARI… -