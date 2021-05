Colonial Pipeline ha pagato 5 milioni di dollari ai suoi hacker

(Di lunedì 17 maggio 2021) Dopo aver subito un attacco informatico, fermato la distribuzione di carburante, costretto molte stazioni di servizio a chiudere e, di conseguenza, fatto salire i prezzi medi della benzina sopra i 3al gallone (cosa che non succedeva dal 2014),è tornata a far fluire nuovamente il petrolio nel suo gasdotto della costa orientale degli Stati Uniti. Secondo quanto riferito da Bloomberg e dal Wall Street Journal, il ripristino dei sistemi informatici del gasdotto è arrivato a seguito del pagamento di un riscatto di quasi 5di. Il pagamento di tale riscatto, però, va in direzione diametralmente opposta rispetto a quella che sembrava la posizione dinei confronti deicyber-aggressori. Sia ...

A maggio ci sarà però l'effetto della chiusura di Colonial pipeline.

Dopo il caso della, l'oleodotto che ha subito un attacco ransomware che ha messo in crisi il rifornimento di carburante della costa est degli Stati Uniti, sembra essere toccato a Toshiba . Una sua ...Ilce lo insegna . I servizi di intelligence conoscono benissimo il rischio che si può nascondere dietro un attacco cyber . Più si amplia il raggio d'azione della guerra, più si ...La società del gasdotto ha pagato per far si che i cybercriminali del gruppo DarkSide decriptassero i file tenuti in ostaggio dall'attacco ransomware. Ma l'impianto che ha messo in crisi la costa orie ...Colonial Pipeline è tornata a pieno regime: l'annuncio viene dalla stessa società di gestione degli oleodotti del sud est degli Stati Uniti che ha potuto ripristinare le attività dopo l'attacco dei gi ...