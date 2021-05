Can Yaman e Diletta Leotta, cosa c’è davvero tra i due: lo scoop di Mio (Di lunedì 17 maggio 2021) La coppia Can e Diletta ancora nel mirino del gossip: i due stanno davvero prendendo in giro tutti? Lo scoop Can Yaman e Diletta LeottaSi continua a parlare ancora di Can Yaman e Diletta Leotta. La coppia possiamo dire è diventata ormai protagonista delle pagine di cronaca rosa ogni settimana, e i pettegolezzi sui due non sembrano terminare. Nel week end, entrambi sono stati paparazzati in giro per la Capitale, concludendo poi la giornata in un bellissimo ristorante e in compagnia di amici. C’ è da dire che sono in tanti a non credere alla loro storia e di recente uno scoop di Mio pare ne dia la conferma. Il paparazzo Paolone smaschera Diletta Nuovi clamorosi retroscena tra Can ... Leggi su formatonews (Di lunedì 17 maggio 2021) La coppia Can eancora nel mirino del gossip: i due stannoprendendo in giro tutti? LoCanSi continua a parlare ancora di Can. La coppia possiamo dire è diventata ormai protagonista delle pagine di cronaca rosa ogni settimana, e i pettegolezzi sui due non sembrano terminare. Nel week end, entrambi sono stati paparazzati in giro per la Capitale, concludendo poi la giornata in un bellissimo ristorante e in compagnia di amici. C’ è da dire che sono in tanti a non credere alla loro storia e di recente unodi Mio pare ne dia la conferma. Il paparazzo Paolone smascheraNuovi clamorosi retroscena tra Can ...

Advertising

MediasetPlay : Da Can Yaman a Özge Gürel, chi sono gli interpreti della nuova serie in arrivo su Mediaset Play Infinity e su Canal… - MariaCr78401813 : RT @alba_dreamer_: Backstage della puntata ?? Can Yaman sei insuperabile ???? #DayDreamer #CanYaman - Silvia284ever : RT @alba_dreamer_: Backstage della puntata ?? Can Yaman sei insuperabile ???? #DayDreamer #CanYaman - acinorev2001 : RT @kamila_tc_: non can yaman che si dimentica di stare recitando #DayDreamer - canyamanelcuore : RT @alba_dreamer_: Backstage della puntata ?? Can Yaman sei insuperabile ???? #DayDreamer #CanYaman -