Alessandro Talotti morto a 40 anni | l’ex saltatore azzurro sconfitto da un tumore L’ultimo messaggio della moglie

(Di lunedì 17 maggio 2021) Ènella notte, tra i migliori atleti azzurri di salto in alto. In più occasioni nelanno aveva raccontato la sua battaglia contro ilche lo aveva colpito. Lo riportano i media locali. Nel corsosua carriera, 40, udinese, aveva partecipato alle Olimpiadi di Atene 2004 e Pechino 2008. Il suo primato indoor era stato 2 e 32. Nel 2002 aveva ottenuto il quarto posto agli Europei. Pochi giorni fa,si era sposato con Silvia Stibilj, campionessa di pattinaggio a rotelle; la coppia ha avuto un bambino, Elio, lo scorso autunno. LaSonia lo ha ricordato su Instagram con una tenera foto in bianco e nero scattata nel periodo...

_Carabinieri_ : Un grande campione di salto in alto e un grande uomo. Ad appena 40 ci ha lasciato Alessandro Talotti del Centro Sportivo

, friulano, 40 anni, per sei primatista italiano di salto in alto con due metri e 32 , olimpico ad Atene e Pechino, è morto dopo una lunga, durissima lotta contro un tumore. "Ci ...... il terzo posto di Andrea Agrusti, il quinto di Marco De Luca e il quindicesimo di Michele Antonelli consegnano agli azzurri un altro titolo a squadre, da dedicare ad, campione ...Udine, Alessandro Talotti ucciso a 40 anni da un tumore. Sui social aveva raccontato la sua lotta: "Non mi spaventa". Parole commoventi della stella del pattinaggio Silvia, che aveva appena sposato: " ...Antonella Palmisano conquista la medaglia d’oro agli Europei a squadre (ex Coppa Europa) nella 20 km di marcia a Podebrady, nella Repubblica Ceca. L’azzurra si impone nel tradizionale appuntamento di ...