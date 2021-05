Aka7even fa chiarezza sul suo rapporto con Tancredi dopo i gossip

(Di lunedì 17 maggio 2021) IntervieneSono giorni pieni di soddisfazione per. Pur non avendo vinto Amici 20, il giovane rapper sta raggiungendo importanti traguardi. Il 21 maggio esce infatti il primo album omonimo di Luca, che è includerà le canzoni presentate all’interno della scuola più nuovi inediti. Nel disco ci sarà anche Loca, il nuovo singolo di L'articolo proviene da Novella 2000.

Aka7even e Tancredi: Cantù Rainoldi fa chiarezza sul loro rapporto Continuate a chiedermi sta cosa di Aka7even. E' un mio amico. Punto? Veramente. Siamo amici, tutto qua. Abbiamo legato tanto. Amici, cosa è successo davvero tra Arisa e Tancredi? A rivelarlo è stato il giovane cantante, che ha svelato la verità. Proteste social per le 'eliminazioni flash' di Alessandro, Deddy e Aka7even dalla finale di Amici: 'Fatti evaporare come nulla fosse'