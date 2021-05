Addio | Genny Savastano La commozione di Salvatore Esposito | che saluta Gomorra

(Di lunedì 17 maggio 2021) “. In questi casi non è mai facile trovare le parole giuste. Io voglio semplicemente ringraziare tutti coloro che hanno reso 8 anni fa tutto questo possibile. Ora vi toccherà aspettare un pò per ‘5’ ma sappiate che, come sempre, ne varrà la pena!”.si è congedato con un post sui social dal personaggio che lo ha portato al successo e gli ha regalato la ribalta internazionale:, il rampollo della potente famiglia di camorra, protagonista della serie, insieme all’amico e antagonista, Ciro l’immortale, interpretato da Marco D’Amore. L’attore ha finito le riprese di ‘5’, la stagione che chiuderà quella che è probabilmente la serie italiana di maggiore successo internazionale del nuovo millennio, ...

