Luisa Monti, ex dama del programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, dopo essere uscita dal programma, in compagnia del cavaliere Salvio Calabretta, torna a parlare di se, e lancia accuse pesanti contro Armando Incarnato. Quest'ultimo, nelle ultime settimane, è al centro del gossip, colpevole, di aver detto delle bugie, alla redazione del programma, cosa che ha fatto adirare parecchio, la conduttrice. U&D, Luisa Monti, attacca Armando: "Stendiamo un velo pietoso" Il cavaliere, è ormai da tempo, uno dei volti più noti del dating show della moglie di Costanzo, contro il quale, spesso e volentieri, si scagliano gli ...

