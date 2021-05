Traffico Roma del 16-05-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 16 maggio 2021) LuceverdeBuon pomeriggio e buona domenica dalla redazioneregolare sul grande raccordo anulare sul percorso Urbano della A24 scarsi gli spostamenti anche sull intero tratto della tangenziale est nella città dianticipiamo domani lunedì 17 maggio lo svolgimento di una manifestazione in Piazza della Bocca della Verità senza Dunque per i possibili disagi altra le 14 e le 18 lavori in programma dalla mezzanotte su via Galla Placidia che rimarrà chiusa alfino al 15 giugno tra via Alfonso Torelli e via Tiburtina in direzione di quest’ultima ilproveniente dalla A24 Sara deviato su via Filippo Fiorentini e domani lunedì riprendono i lavori notturni sulla A24-teramo tra Lazio e Abruzzo e per diverse notti dalle 22 alle 6 ...