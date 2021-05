“Si vive una volta sola” su Prime: il “fatte ‘na risata” italiano invecchia male (Di domenica 16 maggio 2021) L’attesissimo film di Verdone “Si vive una volta sola” è arrivato il 13 maggio sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video. Di e con Carlo Verdone, nella pellicola troviamo anche Rocco Papaleo, Max Tortora e Anna Foglietta. Si tratta di una commedia che vorrebbe avere un sapore più amaro di quanto alla fine non riesca. La storia di base vede tre colleghi abituati a fare scherzi a dir poco esagerati all’anestetista della squadra, Amedeo (Rocco Papaleo), finché, a seguito di un controllo di routine, non emerge che è gravemente malato. Ignaro delle proprie condizioni, l’anestesista, esasperato dai continui scherzi di cattivo gusto degli amici, dice di volersi prendere cinque giorni di vacanza in Puglia perché, dopotutto, “si vive una volta sola”. Il capo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 16 maggio 2021) L’attesissimo film di Verdone “Siuna” è arrivato il 13 maggio sulla piattaforma streaming AmazonVideo. Di e con Carlo Verdone, nella pellicola troviamo anche Rocco Papaleo, Max Tortora e Anna Foglietta. Si tratta di una commedia che vorrebbe avere un sapore più amaro di quanto alla fine non riesca. La storia di base vede tre colleghi abituati a fare scherzi a dir poco esagerati all’anestetista della squadra, Amedeo (Rocco Papaleo), finché, a seguito di un controllo di routine, non emerge che è gravemente malato. Ignaro delle proprie condizioni, l’anestesista, esasperato dai continui scherzi di cattivo gusto degli amici, dice di volersi prendere cinque giorni di vacanza in Puglia perché, dopotutto, “siuna”. Il capo ...

messveneto : De Marchi ancora in rosa, il grazie dai Regeni: «Ci ha proprio commossi»: I genitori di Giulio tifano per lui che i… - aleparty82 : @LuisellaCanave1 @Marco_Barlaam @albe_ @vitalbaa Tutti gli 'stay at home order' colpiscono in base allo stato socia… - MariaGiuliaDelf : RT @faisaluc2: Possibile che non si riesce a togliere Nonna Rosetta, di ben 13 anni, dallo schifo di mondezza in cui vive? Non c'è proprio… - fraerys : RT @MunaronLuisella: Natasha vive una situazione disperata...la sua casa è la strada, non ha fissa dimora ed è solo una cucciolona di 6 mes… - MarieDIAS7 : RT @faisaluc2: Possibile che non si riesce a togliere Nonna Rosetta, di ben 13 anni, dallo schifo di mondezza in cui vive? Non c'è proprio… -