Milan-Cagliari 0-0 | Mauro Suma non ci sta e attacca l’arbitro Massa | “La solita congrega” VIDEO

Advertising

goal : ?? Juventus fixtures: ?? | Atalanta (Coppa Italia final) A | Bologna ??? AC Milan fixtures: H | Cagliari A | Atalant… - ZZiliani : Adesso, affinchè tutto si compia, l’auspicio di chi ama il calcio è che il #Milan stasera vinca (il #Cagliari si sa… - acmilan : ? @StarCasinoSport è Match Sponsor di #MilanCagliari ? Goditi i 5 gol rossoneri più belli a San Siro e buona parti… - martyisnt96 : RT @GliAutogol: Milan Cagliari 0-0 #MilanCagliari - FEND142 : RT @Emme10_: AHAHAHAHAHAHAHAHAH ALE MILAN ALE FORZA LOTTA VINCERAI NON TI LASCEREMO MAI AHAHAHAHAHA SEEEEE GOOOOL SIMYYYYY STASERA IL CAGLI… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Cagliari

Leonardo Semplici, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro ilLeonardo Semplici, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match pareggiato contro il. Le sue dichiarazioni. LEGGI LE PAROLE COMPLETE SUNEWS ...Contro ililsciupa una clamorosa occasione dimostrando, ancora una volta, di soffrire tantissimo le sfide casalinghe. E ora il rischio di buttare via un'intera stagione è davvero ...A una giornata dal termine della Serie A, è lotta a tre per gli ultimi due posti disponibili per la Champions League: in lizza ci sono Milan, Napoli e Juventus, ...MILANO. Prima la festa per la salvezza conquistata in anticipo grazie al Crotone che ha pareggiato a Benevento, poi la torta, con la ciliegina del prestigiosissimo pareggio 0-0 sul campo del Milna, fr ...