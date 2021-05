LIVE – Triestina-Virtus Verona 0-0 | Serie C 2020 2021 | girone B DIRETTA

(Di domenica 16 maggio 2021) Ladi, match valevole per il primo turno dei playoff delB di. La stagione regolare è ormai alle spalle, ora è tempo di pensare agli spareggi promozione per assegnare l’ultimo slot rimanente per il prossimo torneo diB. Calcio d’inizio alle ore 17:30 di domenica 16 maggio, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale.(4-3-1-2): Offredi; Tartaglia, Ligi, Lambrughi, Lepore; Lopez, Calvano, Giorico; Rizzo; Sarno, Gomez. A disp.: Valentini, Brivio, Capela, Mensah, Maracchi, Granoche, De Genova, Filippini, Rapisarda, Petrella, Struna, ...

di Claudio Franceschini) Risultati Serie C/ Diretta gol: il Ravenna cade al Benelli! Playoutscore DIRETTAVIRTUS VERONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA La diretta tv di ...Da seguire anche la partita valida per i playoff di Serie C trae Virtus Verona. 12.59 - La Corea del Nord si ritira dalle qualificazioni per Qatar 2022 - L'Asian Football Confederation ha annunciato quest'oggi la decisione.