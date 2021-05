Internazionali BNL d’Italia 2021, Swiatek da record: doppio 6-0 in finale, non era mai successo (Di domenica 16 maggio 2021) Iga Swiatek ha dominato la finale degli Internazionali BNL d’Italia 2021, superando Karolina Pliskova con il clamoroso risultato di 6-0, 6-0. Risposte aggressive ed efficace, rendimento al servizio costante e pragmatico; Swiatek non ha mai concesso reali chance di rientrare in partita a Pliskova, ergendosi a dominatrice sul rosso di Roma. La giovane tennista polacca ha attuato il suo ingresso in top 10 per la prima volta in carriera, offrendo continuità al trionfo al Roland Garros 2020, ai danni di un’avversaria irriconoscibile e perennemente in difficoltà in ogni situazione di gioco. L’eloquente punteggio conclusivo ha fatto registrare un nuovo record agli Internazionali di Roma: vittoria in finale più agevole mai registrata nella ... Leggi su sportface (Di domenica 16 maggio 2021) Igaha dominato ladegliBNL, superando Karolina Pliskova con il clamoroso risultato di 6-0, 6-0. Risposte aggressive ed efficace, rendimento al servizio costante e pragmatico;non ha mai concesso reali chance di rientrare in partita a Pliskova, ergendosi a dominatrice sul rosso di Roma. La giovane tennista polacca ha attuato il suo ingresso in top 10 per la prima volta in carriera, offrendo continuità al trionfo al Roland Garros 2020, ai danni di un’avversaria irriconoscibile e perennemente in difficoltà in ogni situazione di gioco. L’eloquente punteggio conclusivo ha fatto registrare un nuovoaglidi Roma: vittoria inpiù agevole mai registrata nella ...

