Iachini sul rigore | “Forse è stato accentuato un po’ troppo il tuffo”

Giuseppe Iachini, allenatore della Fiorentina, ha parlato così a DAZN del penalty concesso da Abisso al Napoli a inizio ripresa: "La maglia è appena appena trattenuta, Forse è stato accentuato un po' troppo il tuffo. Sono valutazioni arbitrali, ci dispiace perché è stato un episodio determinante. Ormai è passata, dobbiamo accettare questa decisione. E' un peccato perché la squadra dal punto di vista difensivo stava concedendo poco".

