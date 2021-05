Gaza: dopo Al Jazeera proseguono i raid su Tel Aviv (Di domenica 16 maggio 2021) L’ennesima notte di ferro e fuoco fra Israele ed Hamas. Dall’inizio del conflitto, ormai una settimana fa, 2300 i razzi lanciati verso Israele. Nonostante crescano gli sforzi diplomatici internazionali per riportare la calma, proseguono attacchi da Gaza verso l’area di Tel Aviv. Stamane, inoltre, Hamas ha ripreso a bombardare con intensità le località israeliane più vicine alla Striscia. L’aviazione israeliana sostiene di aver colpito, solo nella scorsa notte, un centinaio di obiettivi a Gaza nel tentativo di distruggere la rete di bunker militari allestiti da Hamas. Il ministero della sanità di Gaza riferisce che in quegli attacchi 5 civili sono morti e 40 sono rimasti feriti. In nottata il premier Benyamin Netanyahu ha precisato che «mentre Hamas colpisce intere città in Israele, Israele si sforza ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 16 maggio 2021) L’ennesima notte di ferro e fuoco fra Israele ed Hamas. Dall’inizio del conflitto, ormai una settimana fa, 2300 i razzi lanciati verso Israele. Nonostante crescano gli sforzi diplomatici internazionali per riportare la calma,attacchi daverso l’area di Tel. Stamane, inoltre, Hamas ha ripreso a bombardare con intensità le località israeliane più vicine alla Striscia. L’aviazione israeliana sostiene di aver colpito, solo nella scorsa notte, un centinaio di obiettivi anel tentativo di distruggere la rete di bunker militari allestiti da Hamas. Il ministero della sanità diriferisce che in quegli attacchi 5 civili sono morti e 40 sono rimasti feriti. In nottata il premier Benyamin Netanyahu ha precisato che «mentre Hamas colpisce intere città in Israele, Israele si sforza ...

Advertising

CarloVerdelli : A Gaza come in mare come dovunque, la prima legge dovrebbe essere: non si uccidono i bambini. È il confine minimo d… - rubio_chef : Vedete? La goccia cinese ripaga. Piano piano dopo che j’hai passato la sveja, cambiano registro, si documentano e m… - Agenzia_Ansa : L'aviazione israeliana ha colpito, dopo breve preavviso, il grattacielo al-Jala, nel centro di Gaza. Lo ha riferito… - luisa_pacelli : RT @Marco_dreams: Domani i vs. figli e nipoti andranno a scuola, siete senz’altro contenti per loro dopo tanta DAD. Qui sotto le scuole di… - NellettaAugustu : RT @LIntelligente: Un bambino dovrebbe solo giocare e vivere la sua infanzia Dopo un raid israeliano a #Gaza_Under_Attack sono morti 8 bam… -