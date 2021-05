“È vergognoso”. Amici 20, volano stracci tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi: “Potevi evitare, è una festa” (Di domenica 16 maggio 2021) Non si è placata neanche durante la finale di Amici 20 lo scontro infinito tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi. Stavolta, c’è da dirlo, a dare il la ai battibecchi è stata Anna Pettinelli, forse stanca di essere stata così tanto schernita durante quest’ultimo anno di programma. Tutto parte da una battutaccia quindi e la naturale reazione di Rudy Zerbi che si è sentito chiamato in causa. Soprattutto perché il giudice ha pensato che fosse una battuta poco adatta a un clima di festa. Ma torniamo un attimo indietro e vediamo cosa è successo: c’è da dire che l’ultima puntata di Amici 20 si è svolta in un insolito clima disteso. Tra i finalisti non c’era rivalità, ma lo stesso sostegno che non è mai mancato ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 16 maggio 2021) Non si è placata neanche durante la finale di20 lo scontro infinito tra. Stavolta, c’è da dirlo, a dare il la ai battibecchi è stata, forse stanca di essere stata così tanto schernita durante quest’ultimo anno di programma. Tutto parte da una battutaccia quindi e la naturale reazione diche si è sentito chiamato in causa. Soprattutto perché il giudice ha pensato che fosse una battuta poco adatta a un clima di. Ma torniamo un attimo indietro e vediamo cosa è successo: c’è da dire che l’ultima puntata di20 si è svolta in un insolito clima disteso. Tra i finalisti non c’era rivalità, ma lo stesso sostegno che non è mai mancato ...

polemicals : Per quanto la finale fosse già scritta come è sempre stato ad Amici il pongo di ieri sera vergognoso,hanno rovinato… - PierpaoloGroup : RT @martinadicurzi0: io sono stra contenta per giulia che ha vinto perché lo merita… ma il modo in cui hanno trattato deddy, aka e ale è da… - martinadicurzi0 : io sono stra contenta per giulia che ha vinto perché lo merita… ma il modo in cui hanno trattato deddy, aka e ale è… - IvanaChiri : Vergognoso, è stato sempre palese che i preferiti di Maria fossero San Giovanni e Giulia e guarda caso Giulia ha vi… - inboccaallupo6 : RT @Sil_20144: Indipendentemente da chi ha vinto (meritavano praticamente tutti e 5), ciò che si contesta è il trattamento riservato ai 3 e… -