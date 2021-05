Claudio Baglioni compie 70 anni | compleanno all’insegna dell’amore dei fan

(Di domenica 16 maggio 2021): in occasione del 70esimodell’artista, arriva anche un Murales che lo ritrae insieme alle note e alle parole di “strada facendo”: tanti doni e pensieri arrivati da parte dei fan dell’artista in occasione dei suoi 70, compiuti oggi, domenica 16 maggio. E nel quartiere romano dove è natospunta anche un murales creato da un suo gruppo di fan presso Casa San Felice, casa-famiglia gestita dal parroco dell’omonima chiesa nel quartiere romano di Centocelle a Roma (Piazza di S. Felice da Cantalice, 20). Il murales raffigura un primo piano dell’artista con le note e le parole di “Strada facendo”, celebre brano del 1981. Da qui l’artista ...

... non mancano i segnali positivi, all'insegna della solidarietà: da oggi, infatti, "Casa San Felice" ospita, su una parete esterna, uno speciale murale, dedicato al cantautore romano...'Auguri a, che oggi festeggia 70 anni. Un artista che ha saputo tradurre in musica e parole le nostre emozioni, che ha sempre dimostrato amore per la sua città. Buon compleanno, Roma ti ...Da un passato umile a Montesacro, quartiere periferico di Roma, e una chitarra arrivata in regalo quando aveva 14 anni, è arrivato a vendere 60 milioni ...Claudio Baglioni compleanno: in occasione del 70esimo compleanno dell'artista, arriva anche un Murales che lo ritrae insieme alle note e alle parole di "strada facendo" ...