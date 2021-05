Beautiful Puntate America | Shauna Salva Quinn | Ma Carter Rischia Grosso

Leggi su cityroma

(Di domenica 16 maggio 2021)Le anticipazionine segnalano che la Fulton riesce, in tempo, a proteggere il segreto della sua amica; in seguito, l’avvocato non riesce a gestire bene la situazione Pubblicato su 16 Maggio 2021 La verità sul tradimento diindi uscire fuori. Le anticipazionine segnalano che Zoe becca l’avvocato sdraiato nel letto con vari vestiti sparsi per la stanza. Intuisce così che l’uomo si trova in compagnia di un’altra donna! Ebbene questa donna non è altro che, che si nasconde in tempo sotto il letto. In lacrime Zoe fugge via e si reca alla Forrester Creations, dove fa sapere a Ridge, Brooke ed Eric cheha una nuova relazione. Con il trascorrere del tempo, la ...