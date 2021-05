Barbara D’Urso e la gaffe a “Pomeriggio Cinque”: fa gli auguri a Little Tony, poi si ricorda che è morto (Di domenica 16 maggio 2021) Una gaffe per Barbara D’Urso che fa gli auguri a Little Tony, per poi accorgessi che è purtroppo scomparso ormai anni fa. Clamorosa distrazione per la regina del Pomeriggio di Canale 5 che è incappata in un errore durante “Pomeriggio Cinque”. La conduttrice, incredibilmente, ha commesso una gaffe sul cantante Little Tony scambiato per Tony Renis. Barbara D’Urso, la gaffe su Little Tony Tony Renis nasceva 83 anni fa ma Barbara D’Urso durante il suo “Pomeriggio Cinque” l’ha confuso, galeotto il ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 16 maggio 2021) Unaperche fa gli, per poi accorgessi che è purtroppo scomparso ormai anni fa. Clamorosa distrazione per la regina deldi Canale 5 che è incappata in un errore durante “”. La conduttrice, incredibilmente, ha commesso unasul cantantescambiato perRenis., lasuRenis nasceva 83 anni fa madurante il suo “” l’ha confuso, galeotto il ...

